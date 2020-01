© foto di stefano tedeschi

"Occasione persa", è il titolo scelto dal Corriere di Bologna dopo la sconfitta in casa del Torino. La sconfitta più dolorosa della stagione. Inspiegabile, incredibile, indigeribile. Perché per perdere contro un Torino ridotto ai minimi termini per le mille assenze, senza forze per i 130’ giocati in Coppa Italia due giorni prima e messo sotto processo dai tifosi ci voleva un’impresa, al contrario. E il Bologna c’è riuscito. Qualcosa di più di un’occasione persa. Lo ha ribadito ai suoi a fine partita anche Mihajlovic. Altro che sorpasso sui granata, questa è una frenatona. Di nuovo nella parte meno nobile della classifica e una prestazione singhiozzante, senza la cattiveria necessaria. Un passo falso. Capita, ma fa male.