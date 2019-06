Corriere di Bologna: "Oggi è il giorno di Sabatini"

"Oggi è il giorno di Sabatini". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Bologna a proposito di Walter Sabatini.

Si sapeva ormai da qualche tempo e il contratto annuale è stato firmato giorni fa, ma oggi a Casteldebole sarà il Sabatini-day. Il dirigente umbro è stato ufficializzato ieri dal club rossoblù e dal Montreal Impact in una nota emessa dalla Free 2 Be Holdings Inc., la controllante dei due club calcistici di Joey Saputo: Walter Sabatini sarà «responsabile della supervisione e del coordinamento delle operazioni calcistiche dei due club».