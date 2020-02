vedi letture

Corriere di Bologna: "Orso, Musa e Soriano: dilemmi di Sinisa"

Il Corriere di Bologna titola oggi all'interno della sezione sportiva: "Orso, Musa e Soriano: dilemmi di Sinisa". È un sorriso a metà quello arrivato ieri dall’infermeria di Casteldebole, al termine del doppio allenamento in vista di Bologna-Genoa: Riccardo Orsolini e Musa Barrow si sono allenati regolarmente in gruppo per la prima volta dopo la vittoria di Roma, mentre l’allarme si accende per Roberto Soriano, che ieri ha lavorato solamente in palestra. La contusione alla coscia sinistra rimediata in uno scontro fortuito con Denswil ha causato più danni del previsto: c’è un versamento e il rischio che possa saltare Bologna-Genoa c’è.