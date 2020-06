Corriere di Bologna: "Orsolini e gli altri, quanto vale il Bologna"

"Orsolini e gli altri, quanto vale il Bologna". Titola così in taglio alto sulla sua prima pagina ilCorriere di Bologna in riferimento al report del Cies: "Il Bologna potenzialmente ha in mano un assegno da 70 milioni: a stabilirlo è l’osservatorio calcistico del Cies - il centro internazionale di studi sportivi che ha sede a Neuchatel, in Svizzera - che nel consueto report semestrale sui valori dei cartellini dei calciatori ha inserito Riccardo Orsolini e Takehiro Tomiyasu tra i pezzi pregiati del campionato di serie A".