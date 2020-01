Il Bologna attende la rivelazione della stagione Hellas Verona al Dall'Ara in questa prima giornata di ritorno di Serie A. Un match non semplice e, soprattutto, da non sottovalutare per gli uomini allenati da Mihajlovic, che dovrebbe affidarsi ad uno dei più in forma, Orsolini, per provare a battere il sodalizio di Juric. Il Corriere di Bologna in prima pagina si sofferma sul match in taglio alto: "Orso guida l'assalto alla sorpresa Hellas".