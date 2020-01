"Orsolini nella calza: il Bologna pareggia al 94’": così il Corriere di Bologna in prima pagina. Una magia di Orsolini scaccia i fantasmi dal Dall’Ara. Benassi, con un gran gol, porta in vantaggio i viola ma un calcio di punizione del classe '97 del Bologna fa esultare il Dall'Ara in pieno recupero. Mihajlovic si gode la crescita dell'ex Ascoli.