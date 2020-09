Corriere di Bologna: "Palacio: 'Il Bologna lavora, ma non è pronto per l’Europa'"

"'Il Bologna lavora, ma non è pronto per l’Europa'" scrive il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva. Spazio dedicato alle dichiarazioni arrivate ieri da Pinzolo. Parole affidate alla saggezza di Rodrigo Palacio che a 38 anni ha deciso di proseguire la sua avventura con il Bologna. "Sto pensando solo a giocare. Vedrò come andrà questo campionato, decido anno per anno e nella scorsa stagione ho giocato quasi tutte le partite. Se poi non faccio bene e non riesco a correre vedremo" le sue parole.