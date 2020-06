Corriere di Bologna: "Palla al centro"

"Palla al centro", titola in un dossier il Corriere di Bologna. Il quotidiano analizza la situazione delle quattro emiliano romagnole, con Bologna e Parma che cullano il sogno europeo, il Sassuolo che si appresta ad essere arbitro dello scudetto e la SPAL alla disperata ricerca di punti salvezza. Si apre un campionato nel campionato, 124 partite in poco più di un mese: non ci sarà tempo per annoiarsi.