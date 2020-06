Corriere di Bologna, parla l'Ad Fenucci: "Sinisa come Ferguson? Al Bologna piacerebbe"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola nella sezione sportiva: "Sinisa come Ferguson? Al Bologna piacerebbe". Parole dell'amministratore delegato rossoblu Claudio Fenucci ai microfoni di Radio Rai. "Sarebbe il desiderio di tutti noi, come proprietà e come dirigenza siamo portati a pensare a un percorso a lungo termine con Sinisa e vorremmo lavorare con lui più tempo possibile. Dipenderà anche da lui, ma ha espresso la volontà di restare con noi e magari è possibile che il suo contratto attuale si prolunghi", si legge nell'intervista.