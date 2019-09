Corriere di Bologna, parla Medel: "Convinto dalla telefonata di Sinisa"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Corriere di Bologna nella sua sezione sportiva dedica ampio spazio alla conferenza stampa di presentazione di Gary Medel: "Convinto dalla telefonata di Sinisa". "Non mi aspettavo di giocare perché non mi ero allenato durante la settimana — ha ammesso ieri Medel — ma abbiamo fatto una grande partita e incassato i tre punti. Sono davvero molto contento di tornare in Italia, ringrazio lo staff tecnico e i dirigenti per avermi scelto". Il cileno prosegue poi: "Il Bologna è un club serio, a convincermi è stata soprattutto la telefonata di Sinisa. è uno che ti motiva, che ti tira fuori il massimo: mi rivedo nei suoi concetti valoriali che aveva da giocatore e ora da tecnico, spero di dare una mano a lui e alla squadra con la mia leadership e la mia esperienza".