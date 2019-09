Corriere di Bologna, parla Mihajlovic: "Non abbiamo fatto nulla"

© foto di stefano tedeschi

"Mercoledì poi parliamo perché non è che abbiamo fatto una gran partita", queste le parole pronunciate dal tecnico serbo a fine partita. E così è stato. Sinisa Mihajlovic mantiene sempre la parola e anche stavolta non ha fatto eccezione. Ieri prima dell’allenamento di inizio settimana l’allenatore rossoblù, collegato dalla sua stanza del reparto di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola, ha voluto parlare a lungo con il suo Bologna in vista di un tour de force importante con tre partite in una settimana contro Roma, Genoa e Udinese. Ed il Corriere di Bologna oggi in edicola titola: "Non abbiamo fatto nulla. Ora correggiamo i difetti".