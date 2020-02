© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola con le parole di Walter Sabatini ad E' TV, titolando: "Con Sinisa si vince. Orsolini vale 70 milioni". "Il tifoso del Bologna vuole essere orgoglioso della squadra e sta succedendo, basta vedere con che autorevolezza e prepotenza si sviluppano le nostre partite. All’Olimpico siamo stati sfacciati e autoritari: sono stato orgoglioso della squadra in una gara in cui abbiamo sempre attaccato. Orsolini? Sono voci uscite a Torino, i tifosi non si devono preoccupare. Quando il Bologna lo acquistò si fece un discorso, stabilendo un’opzione con la Juventus fissata a certi prezzi. Non è un contratto e la storia sta cambiando la questione: oggi nessuno può pensare che Orsolini possa partire alle cifre menzionate: se dovesse uscire, studieremo una compensazione con la Juventus. Non è sul mercato e Saputo non pensa a venderlo, ma per come la vedo io non può uscire a meno di 70 milioni".