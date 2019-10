© foto di stefano tedeschi

Sulle colonne del Corriere di Bologna oggi in edicola si legge un'intervista a Stefano Torrisi, ex difensore rossoblu, con il quotidiano che titola: "Questo Bologna ci fa tornare la voglia di vedere le partite allo stadio". Ecco alcune parole sulla squadra e su SInisa Mihajlovic: "Parlo da tifoso: da quando è arrivato lui io mi diverto a veder giocare il Bologna, è una squadra che ti dà sempre l’impressione di potercela fare perché ha le armi per sovvertire il risultato, come a Brescia sotto 3-1. Da ex giocatore lo respiri e lo vedi negli atteggiamenti: credo che il Bologna possa arrivare tra sesto e ottavo posto se dovesse trovare, sul mercato o in casa, un uomo da 10-12 gol che gli permetta di arrivare lì".