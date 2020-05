Corriere di Bologna: "Partite di sera e ogni 3 giorni. Zampa spinge la ripresa della A"

"Partite di sera e ogni 3 giorni. Zampa spinge la ripresa della A". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Bologna dedica alla ripresa della Serie A: "Una schiarita importante, forse decisiva per la ripresa del campionato di serie A. Dopo il tavolo di confronto di giovedì tra i medici della Figc e il comitato tecnico-scientifico del governo i segnali sembrano positivi e ieri la conferma è arrivata da Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute: «Si va verso una soluzione — ha dichiarato a Radio Punto Nuovo — quella che i tifosi si aspettano. Non c’è ancora il via libera ma la direzione è buona: per l’allenamento individuale si immagina una sorta di clausura della squadra".