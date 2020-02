vedi letture

Corriere di Bologna: "Peccati di gioventù"

"Peccati di gioventù": così titola il Corriere di Bologna in edicola oggi. Dopo 3 vittorie consecutive, brutto stop per la formazione di Sinisa Mihajlovic, battuta per 0-3 in casa dal Genoa. Tempo di analisi: la squadra rossoblù paga dazio a una squadra giovane e a qualche ingenuità di troppo. Con l'Udinese, nel fine settimana, sarà emergenza.