Corriere di Bologna: "Pronto Skov Olsen da titolare"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola, nella sua sezione sportiva: "La settimana delle tre partite rilancia Skov Olsen da titolare". Il danese avrà una chance da titolare in questa settimana da tre partite: negli ultimi due allenamenti è stato provato a destra, dove il ballottaggio con Orsolini sembra essersi improvvisamente aperto, mentre avanza per domenica la candidatura di Santander con Palacio utilizzabile sia al posto di Sansone, sia al posto di Soriano. I giochi per l’undici anti-Samp non sono ancora fatti, ma l’ipotesi di affidarsi al Ropero è più viva che mai.