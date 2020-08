Corriere di Bologna: "Prove tecniche su Tomiyasu e Barrow. Il mercato passa anche da qui"

vedi letture

"Prove tecniche su Tomiyasu e Barrow. Bologna, il mercato passa anche da qui". Così all'interno della propria sezione sportiva il Corriere di Bologna, che anticipa le principali novità di ordine tattico che potrebbero profilarsi in casa rossoblù: "Mihajlovic punta sul giapponese come centrale - si legge - il talento gambiano verrà provato come centravanti". Al momento il mercato procede con il freno a mano tirato: le scelte dipenderanno in maniera significativa anche dai risultati delle prove che Sinisa effettuerà sul campo.