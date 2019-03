© foto di Gaetano Mocciaro

"La provocazione dei tifosi a Saputo. Colletta per un biglietto aereo" titola il Corriere di Bologna: "Sarcastico regalo al chairman: 'C'è bisogno di te, vieni a parlare con la città e a risolvere i problemi'". La vicenda: "Dopo il clamoroso tonfo interno contro il Frosinone, i tifosi avevano chiesto più presenza a Saputo. Per la curva lui sarebbe stato l'unico referente e si rendeva necessario un profondo cambiamento ai vertici dirigenziali. Ieri i tifosi legati al Forum rossoblù hanno acquistato un biglietto aereo per Saputo per farlo venire a Bologna".