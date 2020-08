Corriere di Bologna: "(Quasi) tutti in ritiro. Per la difesa spunta Juan Jesus"

"Bologna, (quasi) tutti in ritiro. Per la difesa spunta Juan Jesus" scrive il Corriere di Bologna soffermandosi sulle ultime novità in casa rossoblù. Oggi a Pinzolo senza Sinisa e Tomiyasu. Contatti con l’ASL per ridurre l’isolamento del difensore. Capitolo mercato: risalgono le quotazioni del giovane terzino mancino Hickey e si torna a parlare di Juan Jesus della Roma.