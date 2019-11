Corriere di Bologna: "Quei cori che irridono il 2 agosto"

© foto di Andrea Giannattasio

"Quei cori che irridono il 2 agosto". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna questa mattina in edicola facendo riferimento ad un fatto accaduto tra le tifoserie in Bologna-Inter: "Cori sulla strage alla stazione piovuti dalla curva. Li ha intonati sabato al Dall’Ara durante la partita contro il Bologna un gruppetto di interisti ripetendoli per tre volte, secondo chi era allo stadio e ha denunciato il fatto. Immediata la reazione dei familiari delle vittime del 2 Agosto con il presidente dell’associazione Bolognesi che ha chiesto alla società Inter di scusarsi. Ira del Pd che presenterà una interrogazione parlamentare".