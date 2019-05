Corriere di Bologna: "Record di gol. 18 di fila nella ripresa"

© foto di Giulio Falciai

"Bologna record di gol. 18 di fila nella ripresa". Così titola in prima pagina il Corriere di Bologna a proposito della salvezza a ritmo Champions League della squadra di Sinisa Mihajlovic. La salvezza è stata possibile, scrive il quotidiano, grazie a una media di 1,73 punti a partita tenuta dal Bologna: basta moltiplicare quel dato per trentotto partite per capire che il Bologna si è salvato tenendo un ritmo da Champions, visto che si avrebbe una proiezione da 65-66 punti finali.