Alla vigilia della sfida contro la Lazio toccherà a Sinisa Mihajlovic oggi parlare in conferenza stampa e dire qualcosa anche sul suo futuro. A Bologna tutti vorrebbero confermarlo, soprattutto i tifosi, che negli ultimi giorni hanno espresso la propria fede verso l'allenatore serbo. "Resta, perché... Oggi la parola a Sinisa", è il titolo che si legge in primo piano sul Corriere di Bologna, che si riferisce al manifesto dei supporters felsinei per la conferma per Miha.