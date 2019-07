Corriere di Bologna: "Restyling stadio, arrivato il progetto"

© foto di Mattia Verdorale

"Restyling stadio, arrivato il progetto". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione del Corriere di Bologna sullo stadio Dall'Ara: "Consegnato ieri al Sindaco Merola il progetto: aumentano i costi, si cerca un partner. E' di ieri l'incontro a Palazzo d'Accursio fra il Bologna e l'amministrazione come da programma prima della partenza della squadra per il ritiro in Austria. L'ad rossoblù Claudio Fenucci e l'archotetto Gino Zavanella hanno illustrato al sindaco Virginio Merola il progetto definitivo".