Corriere di Bologna: "Riecco Saputo: 'L'obiettivo dei rossoblù? L'Europa League'"

Sulla prima pagina del Corriere di Bologna c'è spazio per le parole di Saputo. Il patron rossoblù è tornato a parlare, ospite del webinar del club. "Riecco Saputo: 'L'obiettivo dei rossoblù? L'Europa League'" scrive il quotidiano. "Ora restare in serie A non è più l’obiettivo, come quando sono arrivato. Non dobbiamo neanche parlarne: adesso l’obiettivo è essere nelle prima dieci, poi sarà entrare nelle prime sei e portare Bologna in Europa. Credo che ci siamo vicini: l’Europa League è un obiettivo realistico e possiamo giocarcela" le sue parole.