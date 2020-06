Corriere di Bologna: "Rossoblù al Dall'Ara per preparare la sfida con la Juve"

"Il Bologna stasera si allena al Dall’Ara" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina, quest'oggi. Dopo quattro mesi e mezzo Il Bologna, questa sera, torna ad allenarsi allo stadio Dall’Ara. Appuntamento alle 20.30 agli ordini di mister Mihajlovic per preparare la gara contro la Juventus e per abituarsi alle porte chiuse e per riprendere le misure con il terreno di gioco amico.