Corriere di Bologna: "Rossoblù contati, i ragazzi in panchina"

Un Bologna incerottato al massimo contro la sua bestia nera Udinese. Non è stata una gran vigilia per gli emiliani, come sottolinea sin dalla titolazione in prima pagina il Corriere di Bologna: "Rossoblù contati, i ragazzi in panchina". E, all'interno, viene analizzato la delicata situazione dei felsinei in vista del match di oggi pomeriggio: "Rossoblù con gli uomini contati: 'Niente alibi, serve carattere'. Emergenza per Sinisa: solo 11 giocatori disponibili: 'Deve essere un’opportunità per dare tutti di più'".