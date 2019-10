Corriere di Bologna: "Rossoblù decimati ma c'è Sinisa"

"Rossoblù decimati. Ma c’è Sinisa": così il Corriere di Bologna in prima pagina. Nell’anticipo serale a Torino contro la Juventus anche Dijks infortunato. Il Bologna torna in campo dopo la sosta facendo la conta degli infortunati e deve rinunciare anche a Medel, Tomiyasu e Destro. Sinisa Mihjalovic è partito per Torino perché stasera vuole essere in panchina alle 20.45 nell’anticipo contro la Juventus.