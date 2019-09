Corriere di Bologna: "Rossoblù in campo. C'è il Genoa"

"Rossoblù in campo. C'è il Genoa": questo il titolo del Corriere di Bologna dedicato alla formazione di Mihajlovic che stasera scenderà in campo in casa del Genoa. Dopo la beffa con la Roma, il Bologna sfida la formazione di Andreazzoli. Tanjga: "Guardiamo avanti e diamo tutto per vincere". Anche Poli in conferenza stampa: "Cresciamo ancora". Formazione: dubbio Mbaye-Krejci.