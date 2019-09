Il Corriere di Bologna analizza la formazione a disposizione di Sinisa Mihajlovic. "Bologna internazionale, solo 6 gli italiani in rosa": scrive in prima pagina. Mai così pochi italiani ma è la tendenza della nostra Serie A. Sei per il Bologna: senza considerare Primavera aggregati (come Corbo) o terzi portieri, ruolo in cui peraltro il Bologna ha Sarr, nato in Senegal e dotato di cittadinanza italiana: il difensore Mattia Bani, i centrocampisti Andrea Poli e Roberto Soriano, gli attaccanti Riccardo Orsolini, Nicola Sansone e Mattia Destro. Curiosamente, peraltro, due di questi sei ragazzi sono nati in Germania da genitori italiani, ovvero Soriano e Sansone.