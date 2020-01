Focus del Corriere di Bologna sul calciomercato dei rossoblù. "Sabatini chiude le porte del mercato" scrive il quotidiano in edicola oggi. "Il nostro mercato probabilmente si chiude qui e non faremo altro, perché abbiamo già un paio di profili in difesa che stiamo seguendo da vicino per l’estate". Parole e musica del coordinatore tecnico rossoblù Walter Sabatini, ieri a Sky.