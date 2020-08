Corriere di Bologna: "Sabatini-De Rossi, summit per il Bologna"

vedi letture

"Krejci torna a Praga, c'è spazio per Hickey. Sabatini-De Rossi, summit per il Bologna". All'interno della propria sezione sportiva, il Corriere di Bologna fa il punto sugli ultimi movimenti in casa rossoblù. L'esterno è stato ceduto allo Sparta Praga, adesso si cerca l'intesa con l'Heart of Midlothian per il giovane scozzese: c'è fiducia sulla buona riuscita dell'operazione. Nelle prossime ore, intanto, è in agenda un incontro tra Sabatini e Daniele De Rossi, che si candida a guidare la Primavera dei felsinei.