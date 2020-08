Corriere di Bologna: "Sabatini: 'Non vendiamo i nostri top player'"

"Sabatini: 'Non vendiamo i nostri top player'". In taglio alto, il Corriere di Bologna riprende le dichiarazioni di Walter Sabatini a èTv: "Condivido le richieste di Sinisa - ha detto -. Non venderemo i nostri top player". Intanto è in dirittura d'arrivo l'affare De Silvestri: "Presto concluderemo con lui, ci aiuterà a vincere. Medel dietro? Preferirei di no".