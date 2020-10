Corriere di Bologna: "Santander out 4 mesi. Il Bologna chiama Mandzukic"

L'infortunio di Santander rappresenta una vera e propria tegola per il Bologna: "Santander fuori quattro mesi", titola a tal proposito l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Il suo arrivo in stampelle ieri mattina a Villa Toniolo aveva fatto presagire il peggio, e infatti martedì il paraguayano sarà operato dall'equipe del professor Marcacci per la ricostruzione capsulo-legamentosa esterna del ginocchio destro. Attenzione ora al nome di Mario Mandzukic sul mercato degli svincolati, mentre le altre punte senza contratto (Borini, Balotelli, Sturridge, Pato) non scaldano, almeno per ora.