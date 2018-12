© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna riserva spazio alla formazione di Filippo Inzaghi in apertura. "Saputo blinda Inzaghi: 'E ora investiremo'", il titolo del quotidiano che sottolinea le parole del numero uno del club felsineo. Nonostante la terzultima posizione in classifica, dunque, l'ex tecnico del Milan non rischia l'esonero da parte della dirigenza bolognese. In attesa di gennaio, quando arriveranno rinforzi dal mercato.