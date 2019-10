© foto di Mattia Verdorale

"Saputo spegne le candeline rossoblù. Fenucci: "Basta litanie sul fatturato". Questo il titolo a pagina 12 che il Corriere di Bologna dedica ai rossolbù e al loro 110° compleanno: "Scoperta la targa su Palazzo Ronzani. Baggio al Dall'Ara per la sfida con le leggende del Real". Questo il messaggio di Joey Saputo: "Il Bologna che ha fatto la storia del calcio: quarto in italia per titoli, primo a vincere una coppa". Mentre le parole dell'ad Fenucci: "Dobbiamo sempre pensare il grande anche se oggi esiste un gap con altre società".