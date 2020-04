Corriere di Bologna: "Sarà un mercato di austerity. Così Orsolini può restare"

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola nella sezione sportiva: "Sarà un mercato di austerity. Così Orsolini può restare". Il coronavirus cambia anche le strategie di mercato dei singoli club: fa strano parlarne adesso, con un campionato in sospeso e le date delle finestre classiche del calciomercato pronte per essere stravolte, ma le ripercussioni dell’emergenza Covid-19 si sentiranno soprattutto per quanto riguarda il valore dei cartellini e i trasferimenti. Ormai diversi addetti ai lavori hanno fatto capire che i prossimi mercati vedranno ben poco denaro circolante e tanti scambi, come accade negli sport americani. cco, dunque, che un Europeo rinviato di un anno e una valutazione ben inferiore rispetto a quella di febbraio-marzo rinforzano le chance di Riccardo Orsolini di rimanere a Bologna per un’altra stagione.