L'edizione odierna del Corriere di Bologna in prima pagina ha uno spazio anche per il calcio e le vicende di casa rossoblù. "Il Bologna sconfitto dal Colonia, c'è da lavorare", è il titolo del quotidiano, che racconta del primo stop per i felsinei nei test estivi. A Kufstein finisce 3-1 contro una squadra neopromossa in Bundesliga. Inutile la rete di Orsolini.