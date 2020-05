Corriere di Bologna: "Screening a Casteldebole per ripartire"

"Screening a Casteldebole per ripartire" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina, quest'oggi. Sono iniziati test sierologici e tamponi, ovvero l’attività di screening necessaria per prepararsi agli allenamenti di squadra. Da lunedì prossimo via agli allenamenti collettivi. Ieri Sinisa a bordo campo per seguire i giocatori.