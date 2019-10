Corriere di Bologna: "Se tifare rossoblù è finalmente un piacere"

Il Corriere di Bologna analizza l'ottimo inizio di campionato della formazione rossoblù. "Se tifare per il Bologna è diventato finalmente un piacere" scrive il quotidiano in edicola oggi. Il pari con la Lazio ha lasciato più entusiasmo che rimpianti. Intanto si pensa anche al mercato. Nella lista dei sogni dei tifosi resta un attaccante. La voglia di portare subito Dominguez, già acquistato, in rossoblù.