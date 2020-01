Corriere di Bologna: "Senza difesa!"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola: "Senza difesa!". Se c’è una certezza matematica da quasi quattro mesi a questa parte, è il Bologna che subisce gol: la partita casalinga contro il Verona non ha invertito il trend in atto dal 25 settembre (la sera di Genoa-Bologna 0-0), ultimo clean sheet rossoblù. Da allora – quindici gare di campionato consecutive, più il rovescio delle seconde linee in Coppa Italia a Udine – la squadra di Mihajlovic non riesce a mantenere inviolata la propria porta. Un problema non banale, perché anche per una squadra propositiva come quella rossoblù dover segnare ogni partita almeno due gol per portare a casa i tre punti non è semplice. Salvo sorprese, sabato contro la SPAL, il Bologna potrebbe essere obbligato a schierare dal primo minuto l’argentino Nehuen Paz, fin qui poco più che una comparsa, insieme a Tomiyasu, Danilo e Mbaye: sono gli unici difensori disponibili.