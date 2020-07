Corriere di Bologna: "Si conferma lo «strano» Bologna: in casa trema, in trasferta vola"

"Si conferma lo «strano» Bologna: in casa trema, in trasferta vola". Titola così a pagina 11 il Corriere di Bologna in edicola stamani in riferimento ai rossoblù: "Benedette trasferte: dopo il ko contro il Sassuolo, il Bologna domani vivrà un nuovo derby regionale sul campo del Parma e ritornando a giocare on the road Mihajlovic e i suoi ragazzi possono sorridere. Nel calcio post-Covid, rigorosamente a porte chiuse, i concetti di partita in casa e di partita in trasferta sono notevolmente appianati, ma non per i rossoblù: dalla ripresa della serie A il Bologna ha vinto due partite su due in trasferta, contro Sampdoria e Inter, racimolando un solo punto in tre gare al Dall’Ara".