Corriere di Bologna: "Si gioca a porte chiuse. Il Bologna verso un turno di stop"

Sulle pagine del Corriere di Bologna si parla anche di calcio. "Si gioca a porte chiuse. Il Bologna verso un turno di stop" scrive il quotidiano oggi in edicola. Domenica turno di riposo per i rossoblù. Poi con la Juventus a porte chiuse, ma venerdì 13 marzo alle 20.45. E poi a Genova per la sfida con la Sampdoria il sabato successivo con un orario ancora da confermare che potrebbe non essere quello originario delle 20.45.