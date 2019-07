© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Bologna oggi in edicola titola in prima pagina: "Sinisa, al Sant'Orsola arriva Mancini". Il tecnico serbo del Bologna è entrato ieri nell'Ospedale bolognese sottoponendosi alle prime cure: tanto l'affetto attorno a lui, arrivato anche dalla visita del CT Roberto Mancini, suo caro amico. "Voi dite e io faccio", queste le parole rivolte da Sinisa ai medici che lo prenderanno in cura in questo lungo percorso.