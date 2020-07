Corriere di Bologna: "Sinisa diventa un figlio di Bologna"

"Sinisa diventa un figlio di Bologna". Titola così in taglio basso in prima pagina il Corriere di Bologna in edicola questa mattina sull'allenatore dei rossoblù: "Sinisa Mihajlovic da ieri è cittadino onorario di Bologna. Il consiglio comunale ha infatti approvato la delibera per la concessione della cittadinanza al tecnico rossoblù con 26 voti favorevoli e 3 contrari di Amelia Frascaroli, Emily Clancy e Addolorata Palumbo. «Diventare cittadino di Bologna è per me motivo di grande orgoglio» ha detto a caldo il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic una volta ricevuta la notizia".