Corriere di Bologna: "Sinisa e i senatori. Svolta in tre mosse"

"Sinisa e i senatori. Svolta in tre mosse". Titola così a pagina 18 il Corriere di Bologna sui rossoblù: "Difesa con quattro centrali, i più esperti in campo e i cambi oltre le gerarchie. Così è nata l'impresa a Napoli e adesso il Bologna sogna. La dolce notte del San Paolo, al termine di una settimana particolare per i colori rossoblù, può essere quella che gira la stagione del Bologna: tre punti fondamentali per il momento in cui sono arrivati, per la piega che stava prendendo l’annata e per poter lavorare con più serenità".