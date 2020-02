vedi letture

Corriere di Bologna: "Sinisa e il brindisi nello spogliatoio"

"Sinisa e il brindisi nello spogliatoio": così il Corriere di Bologna in prima pagina, quest'oggi. Ieri il compleanno del tecnico del Bologna, una giornata speciale per Sinisa. Le figlie e Saputo poi giocatori, tifosi e amici: fiume di messaggi per il compleanno. In prima linea si è schierato ovviamente il Bologna con un lungo video in cui tutti i componenti della famiglia di Casteldebole hanno fatto i propri auguri a Mihajlovic.