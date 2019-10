Sulla prima pagina del Corriere di Bologna in edicola oggi si parla già di mercato e di una suggestione Ibrahimovic per il Bologna, arrivata dopo le parole dello svedese. "Sinisa e il sogno di arrivare a Ibra" è il titolo scelto dal quotidiano. Un difensore e una punta per il Bologna, ma Mihajlovic non molla il pressing sull’amico Ibra. Contatti telefonici tra i due: l’ingaggio resta fuori portata.