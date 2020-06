Corriere di Bologna: "Sinisa e le mosse anti Juve. Dijks e Barrow dall’inizio, Palacio in corsa"

vedi letture

"Sinisa e le mosse anti Juve. Dijks e Barrow dall’inizio. Ipotesi Palacio in corsa" scrive il Corriere di Bologna proiettandosi verso la sfida di campionato del Dall'Ara tra i rossoblù e la Juventus, in programma lunedì alle 21.45. Le ultime prove hanno visto l'inserimento di Barrow come prima punta, con il terzetto Orsolini-Soriano-Sansone a supporto e l’idea di far entrare Palacio a gara in corso.