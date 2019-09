Corriere di Bologna: "Sinisa e le vittorie: i rossoblù sognano"

"Sinisa, le vittorie e l’alta classifica, tifosi rossoblù tornano a sognare": così il Corriere di Bologna in prima pagina. Le vittorie, la serenata per Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria contro il Brescia e tanta passione. Per il Bologna, secondo in classifica con sette punti a due dalla vetta e per i suoi tifosi è un momento magico: già venduti venti mila biglietti per la partita di domenica contro la Roma.