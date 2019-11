"Sinisa furioso, niente giorno di riposo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Tutti a rapporto da Sinisa Mihajlovic. Dire che il 2-2 contro il Parma non sia piaciuto al tecnico rossoblù è decisamente un eufemismo: il tecnico serbo è furibondo per quello che ha visto sul campo e le sue reazioni non si sono fatte attendere, con l’immediata cancellazione del giorno di riposo settimanale previsto per oggi, come già accaduto dopo il ko di Udine. E oggi sarà a Casteldebole per parlare a quattr’occhi con la società e con la squadra.